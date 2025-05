Addetto/a contabilità e apprendista addetto/a contabilità, 2 posti. Requisiti: per la prima figura esperienza, ottime conoscenze informatiche e pacchetti Cucchetti Ago Infinity, per la seconda diploma in ragioneria o laurea; Contratti: a tempo indeterminato per la prima figura; Sede di lavoro: Sondrio; Cv a unioncoop.so@confcooperative.it o contattare 0342215214.