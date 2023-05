“Adda e Martesana” Tre Comuni a braccetto con un solo obiettivo: rivitalizzare il settore

di Monica Autunno

Il decreto della Regione Lombardia siglato e notificato, è l’atto di nascita ufficiale del Distretto del Commercio Adda e Martesana: tre Comuni a braccetto, Inzago (capofila), Vaprio e Cassano d’Adda, sotto l’egida di Confcommercio, per rilanciare, con vigore e a suon di iniziative, commercio e attività produttive nell’area rivierasca. Ora si parte. Prima iniziativa ufficiale un bando per l’ideazione del logo. Subito dopo, ma già in corso di predisposizione, un calendario comune di iniziative e manifestazioni estive, per favorire la socialità nelle cittadine e dare impulso alle attività commerciali. L’avvio dell’iter per l’ambizioso progetto risale a qualche tempo fa, su iniziativa di Inzago e a cura, oltre che dei tre Comuni, dell’Unione Confcommercio di Milano, Lodi Monza e Brianza. Un lungo lavoro, nei mesi scorsi, per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’istanza, "per la quale - spiega Carlo Maderna, assessore al Commercio del Comune inzaghese - ci siamo avvalsi del supporto di una società specializzata. Nei giorni scorsi è arrivata la buona notizia: il distretto è ufficialmente istituito, noi siamo pronti a trasformarlo in una grande opportunità per i nostri territori". Le prime foto di gruppo immortalano tutti i protagonisti dell’impresa, gli amministratori comunali dei tre centri e naturalmente lo staff di Confcommercio d’area, in testa il presidente Giuseppe Legnani e il segretario Flavio Riboli.

A breve si metterà mano ai primi progetti, lo sguardo a possibili futuri finanziamenti: l’ultima pioggia di fondi regionali sui distretti risale solo a pochi mesi fa. Ma già si lavora su altri fronti. "Il calendario estivo - ancora Maderna - sarà ricco di eventi e iniziative. Sicuramente sarà proposto un ciclo di conferenze manzoniane. E festeggeremo il ritorno del Martesana Jazz Festival, che abbiamo ribattezzato, appunto, New Martesana Jazz Festival. Due obiettivi: portare la gente fuori casa, rilanciare e valorizzare il commercio locale. Obiettivi che viaggianodi pari passo". Il distretto si chiama "Adda e Martesana": "Abbiamo voluto quella "e" proprio per dare risalto sia al fiume che al naviglio". Un possibile spunto anche per chi, a breve, potrà cimentarsi nella progettazione del logo per il neonato distretto.