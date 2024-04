Acqua fresca in primavera. Riparate le 26 fontanelle

Riparate, riverniciate e pronte per essere utilizzate: le 26 fontanelle verdi comunali, collocate nei parchi pubblici e nei giardini di quartiere del territorio locale, sono state tutte oggetto di un’intensa manutenzione da parte del Comune di Bresso, dopo i numerosi atti vandalici che le hanno danneggiate, anche più volte. Con la stagione primaverile appena iniziata, ora, le vedovelle cittadine tornano all’antico splendore e al giusto utilizzo, con l’invito da parte del sindaco bressese Simone Cairo "al senso di responsabilità e all’educazione dei cittadini" senza metterle fuori uso, come è spesso accaduto. Gli interventi di riparazione, a seguito di un monitoraggio di tutte le fontanelle, si sono resi necessari dopo che diverse di queste erano state in alcuni casi completamente manomesse: oltre alla rottura delle levette per l’erogazione dell’acqua, l’intera rubinetteria di alcune fontanelle era stata portata via. Più volte, infatti, l’ufficio tecnico municipale era intervenuto a chiudere i vicini impianti idrici dei parchi, per evitare gli sprechi d’acqua. Giu.Na.