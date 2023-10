Milano, ragazzo di 19 anni accoltellato in zona San Siro da quattro aggressori

Ancora violenza nei quartieri di Milano. Nel primo pomeriggio, un 19enne egiziano è stato ferito a coltellate in via Dolci, il tratto di strada in zona San Siro che collega piazzale Brescia a piazza Monte Falterona, da uno dei quattro nordafricani con cui era stato visto discutere animosamente da alcuni passanti.

Secondo le indagini e le testimonianze raccolte della Polizia, uno di questi lo ha colpito con una coltellata al braccio destro e una alla gamba sinistra.

I quattro si sono allontanati prima dell'arrivo della volante e il ferito è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Il ragazzo non è in pericolo di vita: le ferite riportate non sono gravi.