Sesto San Giovanni, coltellate in strada: grave un ragazzo di 25 anni

Milano, 17 settembre 2023 – Un ragazzo di 25 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato, alle prime luci dell'alba, alle braccia e alla schiena a Sesto San Giovanni alle porte di Milano.

Codice Rosso

E' stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Il ragazzo non era cosciente e le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Via Venti Settembre

L'episodio è ancora dai contorni non definiti. L'aggressione è avvenuta, poco prima delle 5, per strada in via Venti Settembre.

Le indagini

A indagare sull'aggressione sono gli agenti della polizia, ora alla ricerca di elementi utili per identificare e rintracciare chi ha ferito il 28enne.