Milano, 10 novembre 2019 - Un killer spietato e lucido, che non esitava a sparare "alle spalle", al volto e "al cuore" di una persona a terra, e poi a "frugare tra i cadaveri" per portare via le armi alla sue vittime. E' così che, dagli atti giudiziari, emerge la figura di Antonio Cianci, il 60enne condannato all'ergastolo per l'omicidio nel '79 di 3 militari di Melzo che lo avevano fermato durante un posto di blocco sulla Rivoltana, e che 5 anni prima, a 15 anni, aveva già ucciso un metronotte, sempre nel Milanese.

Sabato, in permesso premio ha tentato di uccidere un anziano per una rapina nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti erano circa le 18, quando un uomo, un 79enne che aveva accompagnato la moglie in ospedale, è sceso al piano -1 del settore Q della struttura clinica di via Olgettina, per prendere una bottiglietta d’acqua al distributore automatico. All’improvviso si è trovato davanti un individuo che gli ha detto: "Dammi i soldi". L’anziano ha risposto di no, e a quel punto l’altro lo ha rapinato del portafogli e lo ha colpito alla gola con un taglierino, sebbene l'anziano non avesse opposto alcuna resistenza. Il rapinatore si è allontanato, lasciando la vittima a terra in un lago di sangue. L'uomo, con le mani strette attorno al collo per tamponare in qualche modo l’emorragia, è risucito a fatica a risalire in superficie e a dare l’allarme, facendo scattare immediatamente la caccia all’aggressore. Il 79enne ha perso molto sangue, ma i medici lo hanno operato per ricucire lo squarcio e dovrebbe aver superato la fase critica (la prognosi resta comunque riservata).

Le ricerche si sono concluse qualche minuto dopo, nei pressi della vicina fermata dell’autobus: Cianci era lì, come fosse un normale viaggiatore in attesa del pullman. I poliziotti hanno però subito notato le macchie di sangue sui jeans e hanno deciso di controllarlo: addosso ha ancora la refurtiva, il taglierino è lì a due passi sul marciapiedi. Sul fatto che sia stato lui non sembrano esserci dubbi: la sua descrizione corrisponde a quella fornita dalla vittima, che l’avrebbe pure riconosciuto prima di essere intubato per essere trasportato in sala operatoria. Antonio Cianci era detenuto nel carcere di Bollate e ora si trova a San Vittore e dovrebbe essere interrogato dal gip non prima di lunedì, mentre il pm si appresta a chiedere la convalida del fermo e la custodia in carcere per tentato omicidio e rapina. Stando a quanto ricostruito, aveva ottenuto un permesso premio di tre giorni per andare a trovare la sorella nell'hinterland milanese.