Accoltellato in strada da un uomo sul monopattino

È caccia all’uomo che ieri a Pioltello ha sferrato tre coltellate a un ragazzo di 26 anni, in via Wagner, dal proprio monopattino. Il ferito, giovane pakistano, come l’aggressore, non l’ha visto arrivare, è stato colpito alle spalle. E lì la lama di sei centimetri ha lasciato il primo segno, gli altri due al braccio e alla mano sinistra.

Lui è finito in ospedale in codice giallo, mentre i carabinieri cercano l’assalitore. I due si conoscono, l’episodio, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sarebbe la coda di una lite cominciata domenica.

Ma restano da chiarire sia le ragioni alla base del diverbio. Il fatto arriva tre giorni dopo la maxi-rissa in piazza Garibaldi fra una ventina di egiziani, cominciata a calci e pugni e finita con due uomini, anche loro colpiti da un fendente, al pronto soccorso in codice rosso, ma non in pericolo di vita, bilancio definitivo: quattro denunce. Il Comune ha emanato l’ordinanza che da venerdì farà scattare il coprifuoco nei quartieri difficili, al Satellite e a Seggiano, e per rispettare il quale le attività commerciali dovranno abbassare la saracinesca alle 21 tre giorni a settimana: venerdì, sabato e domenica fino al 17 settembre. Obiettivo, "ridurre il fenomeno delle serate alcoliche che sfociano in liti e schiamazzi e garantire la sicurezza di tutti". Per i trasgressori sono previste multe fino a 5mila euro e per i recidivi sospensione della licenza.

Bar.Cal.