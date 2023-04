Accoltellato e rapinato Va a comprare una bici aggredito da tre persone Rubati auto e telefono

di Massimiliano Saggese

Aggredito da tre individui dai quali doveva acquistare una bicicletta. Un giovane 24enne è stato ferito con una coltellata a una coscia in via De Gasperi. Il fatto è accaduto martedì sera, poco dopo le 21.30. Una vicenda dai risvolti ancora poco chiari e sulla quale stanno indagando i carabinieri della tenenza rozzanese. La vittima è stata soccorsa nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Humanitas da un’ambulanza. È verosimile che stesse raggiungendo il pronto soccorso a piedi, nonostante la grave ferita provocata dal fendente. I paramedici lo hanno trovato insanguinato e steso a terra e lo hanno immediatamente portato al pronto soccorso. Una volta soccorso e trasportato in ospedale, dove è arrivato in codice rosso, le condizioni del ferito sono migliorate. Ai carabinieri giunti in ospedale per raccogliere la sua testimonianza, il 24enne ha raccontato la sua versione dei fatti. Si era recato in via De Gasperi a bordo della sua auto per acquistare una bicicletta. All’appuntamento però si sarebbero presentate tre persone che, dopo averlo aggredito e ferito con la coltellata, lo hanno anche rapinato.

Gli hanno portato via un telefono e l’auto che fra l’altro è stata rinvenuta a poca distanza dal luogo dell’aggressione. Dei tre aggressori, di cui ha parlato la vittima, per ora non c’è alcuna traccia. Sono in molti ormai che fissano appuntamenti alla cieca per fare acquisti, spesso di oggetti provenienti da furti, convinti di fare affari e poi invece trovano brutte sorprese. Sempre che la storia raccontata dalla vittima sia reale e non celi altro.