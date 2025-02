Milano, si presenta in commissariato sporco di sangue: “Ho accoltellato due persone fuori da un supermercato”

Milano, 24 febbraio 2025 – Si è presentato venerdì alle 20.30 al commissariato di Quarto Oggiaro confessando di aver accoltellato due persone fuori da un supermercato in Francia. Ed era ancora sporco di sangue. Iordan N., cittadino romeno, è stato arrestato e portato a San Vittore dove si trova tuttora: effettivamente il pomeriggio del giorno prima aveva accoltellato la sua ex compagna, connazionale di 27 anni, con 14 fendenti, e ferito anche un testimone fuori da un supermercato di Hayange, cittadina francese.

La fuga dopo l’aggressione

Poi è fuggito raggiungendo Milano, presentandosi venerdì sera al commissariato di via Satta insieme alla madre e al cognato che sono residenti a Novate, riferendo di aver aggredito la donna e di essersi poi disfatto dell'arma. La 27enne risulta in gravi condizioni mentre l'altro ferito è stato dimesso con 40 giorni di prognosi.

Contesto del tentato omicidio

Il tentato omicidio sarebbe avvenuto giovedì intorno alle 17 vicino a un supermercato nel centro di Hayange. In base a quanto riportato da media locali si apprende che la vittima voleva porre fine alla relazione con Iordan N. alla fine di settembre. Poi Iordan N. sarebbe stato attirato in una trappola e aggredito dal compagno di lei a novembre. A gennaio, il 39enne aveva già ferito la ex ed era ricercato per quell'episodio con un mandato d'arresto europeo. Giovedì, il nuovo agguato.