Armato di martello, paura in piazza

Pomeriggio di follia a Erba dove un uomo ha distrutto a martellate l’auto del suo ex datore di lavoro, che è riuscito a sfuggire all’aggressione rifugiandosi all’interno di una farmacia. Tutto è avvenuto in pieno centro, in piazza Vittorio Veneto, dove l’imprenditore si è diretto quando si è accorto che c’era un’auto che lo seguiva. Sentendosi in pericolo l’uomo ha parcheggiato il suo pick up ed è corso all’interno della Farmacia Tili. Neppure il tempo di chiudere le porte che dall’auto è uscito l’ex dipendente brandendo un martello. L’uomo prima ha colpito le portiere, i finestrini e il parabrezza del pick up e poi ha rivolto la sua furia contro le vetrine della farmacia. All’interno del locale, ma anche in piazza, si sono vissuti momenti di panico finché l’uomo non ha deciso di risalire in auto e fuggire. Una fuga la sua che non è durata a lungo, ora verrà denunciato a piede libero per danneggiamento.