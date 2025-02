Botte dall’ex in mezzo alla strada. Rifiuta l’invito a cena e lui la picchia

Stavolta è bastato un invito a cena rifiutato per scatenare la sua furia per strada. Anche perché a fare l’invito era il suo ex fidanzato, un violento, già in preda ai fumi dell’alcol. Nella serata di domenica 2 febbraio scorso i carabinieri della Stazione di Giussano, con il supporto del personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno arrestato un 27enne residente a Briosco per rapina, maltrattamenti, lesioni personali nei confronti della sua ex compagna, oltre che per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato con la richiesta di aiuto della donna che, dopo l’ennesima aggressione subìta, è riuscita a contattare telefonicamente il comando dell’Arma di Giussano e a chiedere aiuto.

I militari hanno raggiunto la vittima a Briosco, trovandola in forte stato di agitazione, insanguinata, con una ferita al volto e a una gamba. Dal suo racconto è emerso che, qualche istante prima, mentre stava camminando per strada, era stata raggiunta dall’uomo, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale durata circa un anno, che l’aveva invitata a cena. La donna aveva rifiutato la proposta, anche considerato il fatto che lui era ubriaco e violento, tanto che lei – di qualche anno più grande – lo aveva già denunciato in passato. L’ultimo rifiuto ha però scatenato le ire del giovane, il quale l’ha aggredita afferrandola per i capelli e trascinandola per terra, per poi colpirla violentemente a calci e pugni al corpo. Quando la donna ha provato a prendere il proprio telefono per chiedere aiuto, lui glielo ha strappato di mano per impedirglielo e lo ha rotto, tornando a colpirla violentemente a un braccio. Mentre i militari stavano ricostruendo l’accaduto, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per le sue intemperanze, che prima si era allontanato dal luogo dell’aggressione, è tornato sui propri passi, in evidente stato di alterazione tentando di avventarsi nuovamente contro la donna e proferendo frasi minacciose anche nei confronti dei carabinieri i quali, per impedirgli di nuocere di nuovo alla sua ex, hanno dovuto bloccarlo con la forza.

È stato prontamente attivato il protocollo “Codice Rosso”. Il giovane, nullafacente e con problemi di alcol e stupefacenti, è stato dichiarato in stato di arresto e il pubblico ministero di turno in Procura, immediatamente informato dell’accaduto, ha disposto che fosse portato alla casa circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.