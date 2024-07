Rapine e coltellate nella notte a San Siro, ragazzina di 15 anni ferita al volto a Casoretto

Aggressioni nella notte nel quartiere popolare di San Siro e al Casoretto. Alle 2 di domenica la polizia è intervenuta in via Tracia 1, davanti ai palazzoni Aler attorno a piazza Selinunte, dove un uomo marocchino di 30 anni è stato accoltellato a una spalla e al volto. Soccorso subito, è stato accompagnato dai sanitari del 118 in codice giallo al San Carlo per ferite superficiali. Sul posto una Volante del commissariato Bonola, che sta indagando sull’accaduto.

Ancora da capire cosa sia successo: il trentenne, in base al suo racconto, è stato avvicinato in strada da tre uomini che non è stato in grado di descrivere, i quali lo hanno aggredito, non si sa se a scopo di rapina o per altri motivi. Fatto sta che è stato colpito con fendenti a una spalla e a uno zigomo. Poi i tre si sono dileguati e l’uomo ha chiesto aiuto.

La zona è “sorvegliata speciale”: nei giorni scorsi, in Prefettura, è stato passato in rassegna il lavoro svolto nei primi sei mesi dell’anno previsto nel Protocollo d’intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro: 3.408 servizi di controllo delle forze dell’ordine, identificate 5.874 persone, di cui 60 arrestate e 7 allontanate. Non solo: in questo lasso di tempo le occupazioni nei caseggiati Aler sono diminuite del 16,4%.

Ancora: all’alba di domenica, l’allarme è scattato in piazza Durante, zona Casoretto. Erano passate dal poco le 5.30 quando una coppia di giovanissimi, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 15, sono stati aggrediti da due uomini per motivi sconosciuti. Il giovane è stato colpito al volto e all’avambraccio con un oggetto contundente (non meglio specificato) mentre l’adolescente è stata ferita al volto. Immediata anche in questo caso la richiesta di aiuto: sul posto, il 118 e una Volante dell’Ufficio prevenzione generale. Il ventenne è stato quindi accompagnato in codice verde al Niguarda mentre la ragazza non ha avuto bisogno di cure. La polizia è al lavoro per ricostruire l’accaduto, anche con l’aiuto delle telecamere della zona.

Accertamenti della polizia in corso anche per individuare il rapinatore che ha colpito sabato alle 19.30 in un negozio di articoli per la casa in corso Genova, minacciando la commessa – una donna tedesca di 52 anni – con una pistola e scappando con l’incasso di 600 euro. L’uomo è stato descritto come nordafricano. Ancora: alle 22, una Volante del commissariato Lorenteggio è intervenuta in via Gonin dopo la rapina ai danni di una donna di 72 anni, alla quale un uomo ha strappato via la borsa a tracolla mentre camminava. Un amico che era con lei ha provato a difenderla ma è stato scaraventato a terra dal malvivente, che è fuggito con il bottino. L’uomo intervenuto è stato poi accompagnato in codice verde al San Paolo mentre l’anziana rapinata è rimasta illesa.