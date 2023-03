Accoglienza dei minori Progetto al palo

Sono due le motivazioni che impediscono al progetto di accoglienza proposto da Fondazione San Francesco di partire a Corsico. La prima ha ragione tecnica, la seconda è in tema sicurezza. È finita in consiglio comunale, attraverso un’interrogazione dell’opposizione, la questione dell’ex stazione ferroviaria in via Gramsci, riqualificata da Fondazione San Francesco a cui Ferrovie dello Stato ha concesso il comodato d’uso gratuito dell’immobile, da anni chiuso, in preda al degrado e luogo di spaccio. Ma il progetto di accoglienza tarda a partire e l’opposizione ha voluto chiedere spiegazioni. Due le motivazioni espresse dal sindaco Stefano Martino Ventura riguardo all’ex stazione. La prima è di carattere tecnico e burocratico: "Gli uffici hanno accertato che la Fondazione ha eseguito lavori di ristrutturazione senza titolo edilizio, motivo per cui l’immobile non è ancora attivo - spiega il sindaco -. Presupposto per ottenere il titolo edilizio era quello di sottoscrivere una convenzione concordata con l’Amministrazione prima dell’esecuzione dei lavori, di conseguenza la richiesta di sanatoria è stata diniegata dagli uffici". Insomma, quei lavori sono di fatto un "abuso" perché non rispettano l’iter procedurale imposto. La seconda ragione del ritardo riguarda la sicurezza. La fondazione ha programmato di farne un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in totale dovrebbe ospitarne una trentina. "Bisogna garantire politiche di integrazione in collaborazione con le realtà del territorio e la presenza di un numero adeguato di educatori, specialmente nelle ore notturne, in modo da tutelare tutti - aggiunge Ventura - e la sicurezza di chi viene accolto. Al momento, queste condizioni non sono verificate". Per far partire il progetto, quindi, bisogna prima di tutto risolvere i problemi tecnici e di edilizia e poi riuscire a garantire massima sicurezza che consenta di sviluppare concretamente il progetto. Fr.Gr.