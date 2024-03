“Abbottoniamo“: volontarie al lavoro per la Rete Viola

Da giorni alla Filanda una squadra di volontarie attacca bottoni rossi alle pochette da vendere alla Fiera di San Giuseppe che prende il via oggi e si concluderà domenica.

Un modo originale per raccogliere fondi per la Rete Viola, il network dei 28 comuni dell’Adda-Martesana contro i maltrattamenti sulle donne che ha sportelli in tutto il territorio e case rifugio per accogliere le vittime. “Abbottoniamo“ è una delle novità della storica kermesse ideata dal Comitato Commercio e Artigianato con il supporto degli assessorati al Commercio e alle Pari opportunità. Al lavoro, una task force di sarte, mentre gli oggettini sono stati realizzati da centinaia di persone che hanno aderito all’iniziativa, una catena della solidarietà che ha unito idealmente tantissime case in tutta la città. La vendita delle bustine è prevista domenica in piazza Matteotti.

Bar.Cal.