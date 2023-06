Abbiategrasso, assolto dall’accusa di violenza e sequestro della moglie. “Lei si era inventata tutto”

Abbiategrasso, 22 giugno 2023 – E’ stato assolto Roberto D., 55 anni, di Abbiategrasso denunciato dalla moglie per una serie di reati che andavano dai maltrattamenti fino alla violenza sessuale aggravata e al sequestro di persona.

La sentenza è arrivata dal tribunale di Pavia mercoledì sera alle 19 ed è soltanto grazie ad un accurato esame dei testimoni citati dall’avvocato difensore Roberto Grittini che si è arrivati ad una sentenza di assoluzione.

La donna, nata a Magenta nel 1987, aveva denunciato il marito per episodi accaduti, a suo dire, tra il 2017 e il 2018 ad Abbiategrasso. In particolare di averla aggredita ripetutamente, fisicamente e verbalmente causandole preoccupazione e allarme. Poi di averla denigrata con frasi del tipo “P., non sei capace di fare un …, sei una stupida”. Ogni volta ne uscivano litigi legati a presunti tradimenti e frasi come “Poco di buono”.

Nel mese di gennaio 2017, dopo averla seguita in un bar di Abbiategrasso, l’avrebbe trascinata fuori facendola entrare in un furgone per poi colpirla a calci e pugni. E poi violentandola ripetutamente nel bagno e nella camera da letto. “Ha ripetuto tutto in aula, disseminando nominativi di testimoni che, da me citati, l’hanno smentita categoricamente”, ha commentato l’avvocato Grittini dopo la sentenza che assolve il suo assistito.

“Si è inventata tutto, ma con una dovizia di particolari impressionante – continua – Ha detto che il marito la costringeva ad avere rapporti plurimi con altre persone. Citando due persone che sarebbero andate a casa sua. Ma queste due persone hanno detto in aula che era lei ad essersi recata al Castle Rock a sceglierli. A quel punto, nella mia arringa, ho citato la frase di Vasco Rossi: "Quello è il maschio più bello, non toccatemi quello”.