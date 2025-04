Abbandono di rifiuti. Denuncia, sanzione e obbligo di rimozione

Giro di vite della polizia locale di Pero contro l’abbandono di rifiuti sul territorio e due trasgressori denunciati all’autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane gli agenti hanno intensificato i controlli e identificato gli autori di diversi abbandoni, in particolare nella zone di via Galilei e via Risorgimento.

Nel primo caso la polizia locale ha accertato in via Galilei la presenza di numerosi sacchi contenenti scarti di materiale edile e macerie (nella foto). Le indagini hanno consentito di identificare il responsabile che è stato denunciato per il reato di abbandono di rifiuti. Inoltre gli è stato notificato un provvedimento con l’obbligo di rimozione e una multa di 2.500 euro. Nel secondo caso, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti nell’area boschiva di via Risorgimento e hanno accertato la presenza di mobili e materiale di risulta di uno sgombero. Le indagini hanno permesso di individuare l’edificio da cui provenivano i rifiuti, le persone a cui appartenevano e il presunto autore dell’abbandono. Anche per lui sono scattate la denuncia e la notifica di un provvedimento con l’obbligo di rimozione e una multa di 6.500 euro.

Ro.Ramp.