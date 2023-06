Lavori sulla A9, chiuso lo svincolo di Saronno in entrambe le direzioni. I consigli per gli automobilisti

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Lainate.

Lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di immettersi sulla SP233 alla prima rotatoria immettersi e seguire le indicazioni per Monza e Legnano, fino alla seconda rotatoria, dove si dovrà proseguire sulla SS527 verso Varese, per circa 7 km, e poi rientrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza.

Gli automobilisti che invece dovranno dirigersi verso Chiasso potranno entrare sulla A9 a Origgio Uboldo o a Turate, mentre, chi è diretto verso la A8, potrà entrare sulla A8 a sempre a Castellanza.