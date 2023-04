A52, la complanare può attendere Apre in parte la rotonda al confine

Tra Novate e Bollate è stata aperta almeno in parte la nuova rotonda. Da diversi anni sul tratto che unisce la via Bollate di Novate alla via IV Novembre di Bollate, sono presenti i lavori per la trasformazione della ex Rho-Monza, ora A52. Una volta tra i due Comuni c’erano un ponte su cui passava la Rho-Monza e l’ingresso in direzione Paderno Dugnano. Da allora sono cambiate molte cose. Il tratto,di strada, ora A52, è stato interrato e il ponte abbattuto. La via principale che unisce i due Comuni confinanti è in cantiere da più di un anno. Da un paio di giorni è comparsa una nuova e grande rotonda, decentrata sulla destra, in direzione Bollate. Attualmente è stata aperta solo metà rotonda per consentire i restanti interventi ai lati della strada. Dovrà essere infatti aperto il tratto di complanare che servirà per raggiungere Cascina del Sole e Cassina Nuova, i cui lavori richiedono ancora qualche mese. L’altro lavoro riguarda l’apertura dell’imbocco della Rho-Monza in direzione Paderno. Da quando sono state chiuse le uscite della Rho-Monza di via Brodolini, il traffico di auto e camion si è spostato sulla rotonda tra Bollate e Novate, proseguendo nella via Di Vittorio e creando lunghe code giornaliere in entrambi i sensi di marcia, nelle ore di punta. Novate rimane in attesa della complanare. Il circolo Legambiente “Giorgio Tozzo”, il circolo Steve Biko, “L’altra Novate“ e All’ombra dell’albero sul tema della complanare hanno inviato una lettera al sindaco Daniela Maldini e al presidente della Consulta Rho-Monza, chiedendo la convocazione di una Conferenza dei servizi. "Ancora oggi,il nostro Comune sta operando senza una chiara distinzione tra una travagliata fase progettuale e una obbligatoria fase decisoria, mai avviata".