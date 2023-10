A2A presenta il bilancio milanese. Torre Faro, lavori entro fine anno. Pronto il piano per nuove colonnine

La nuova Torre Faro in piazza Trento pronta entro le Olimpiadi del 2026. Un piano ormai imminente per il potenziamento delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Una spazzatrice elettrica a guida autonoma che per ora è in fase di sperimentazione ma che in futuro potrebbe entrare in azione nelle vie della città. A2A guarda al futuro e la sua città di riferimento resta Milano. Renato Mazzoncini, amministratore delegato della multiutility energetica partecipata dai Comuni di Milano e di Brescia, ieri mattina a Palazzo Clerici ha presentato la settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Al fianco di Mazzoncini, c’era l’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte.

Il manager elenca i numeri principali del bilancio di sostenibilità: "1,4 miliardi di euro di valore distribuito sul territorio, un miliardo di contratti di imprese del territorio, 288 milioni di euro di salari e stipendi e 82 milioni di euro di dividendi. Numeri che fanno capire quale sia l’impatto di A2A sulla città e quanto Milano sia importante per la nostra società. Gli investimenti continuano a crescere (300 milioni di euro) sul territorio, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente".

Capitolo nuova sede di A2A, un grattacielo che può vantare questi numeri: 144 metri di altezza, 28 piani, 1.500 dipendenti ospitati, 30% di riduzione dei consumi, 35% di risparmio di acqua potabile. Una Torre Faro in piazza Trento che nascerà proprio al fianco del Villaggio olimpico dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 nello Scalo Romana. "Contiamo di riuscire ad aprire il cantiere entro quest’anno – assicura Mazzoncini –. La Torre dovrà essere pronta per le Olimpiadi 2026, visto il sito dove il grattacielo è posizionato". L’ad della Spa, però, aggiunge che manca ancora un sì della Sovrintendenza prima di poter avviare i lavori, un via libera che la società si aspetta in tempi brevi. Mazzoncini, inoltre, spiega che A2A e Comune sono "allineati" per quanto riguarda i progetti di riqualificazione intorno al nuovo grattacielo, in particolare in piazza Trento e via Crema: "Il progetto della nuova Torre, curato dallo studio Citterio-Viel, prevede compensazioni nelle aree limitrofe e il piano è stato autorizzato. Faremo interventi interessanti sul teleriscaldamento, l’obiettivo è sempre la decarbonizzazione della città".

Fronte colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. A Milano e provincia sono 220 (+102% rispetto al 2021), 14 milioni di chilometri di percorsi a emissioni zero (+71% rispetto al 2021), oltre 140 mila le ricariche effettuate. Raccolta rifiuti. Nell’area Mind, A2A sta sperimentando una spazzatrice elettrica a guida autonoma, che grazie a sistemi di visione evoluti basati sull’intelligenza artificiale è in grado di rilevare ostacoli e pedoni. È Trombia Technologies, un’invenzione finlandese.