A Villa Litta lo spettacolo “Ferite a morte“

Appuntamento sabato 25 alle ore 21 nella sala della musica di Villa Litta a Lainate con lo spettacolo “Ferite a morte” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con “Circolo spettacoli“ di Legnano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In scena la Compagnia teatrale dei gelosi. “Ferite a morte“ è un progetto teatrale sul femminicidio scritto e diretto da Serena Dandini. "Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza", racconta la Dandini . Ro.Ramp.