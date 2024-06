A Villa Ghirlanda apre il cinema sotto le stelle Si rinnova l'arena estiva di Cinisello Balsamo con il "Cinema nel Parco" a Villa Ghirlanda Silva. Proiezioni di film in alta definizione ogni sera alle 21.30, con laboratori creativi per bambini il mercoledì. Evento aderisce a "Cinema in Festa" con biglietto a 3,50 euro.