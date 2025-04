A sorpresa in corsia supereroi e personaggi di fumetti e cartoni

I protagonisti dei fumetti più famosi arrivano in corsia per allietare e rallegrare i bambini, costretti a passare questa settimana tra cure e medicazioni. Sono state giornate di festa anche per i piccoli pazienti dell’Asst Nord Milano. In questi giorni di Pasqua, infatti, i reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Sesto San Giovanni e il day hospital pediatrico del Bassini di Cinisello Balsamo si sono trasformati in un piccolo mondo, fatto di colori e dolcezza al cioccolato, grazie all’arrivo in corsia di supereroi, personaggi dei cartoni animati e tanti regali. I volontari delle associazioni Su la Testa, Amici di Denise, Anc Sesto San Giovanni, 168 Nucleo PC e Solidarietà di quartiere Niguarda Bicocca Bresso sono piombati a sorpresa tra i corridoi, travestiti da Spiderman, Topolino, Sonic, Hello Kitty, oltre a clown e a tanti altri personaggi amatissimi dai bambini, portando in dono tantissime uova di cioccolata oltre a sorrisi e a qualche ora di allegria. "Sono stati momenti davvero speciali, che hanno coinvolto non solo i bambini, ma anche le loro famiglie e tutto il personale sanitario dei due ospedali cittadini", hanno commentato i vertici dell’Asst Nord Milano. La.La.