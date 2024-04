A scuola per trovare lavoro. Apre un laboratorio in città: aspiranti meccanici cercansi

Un nuovo laboratorio dedicato al corso di Automotive Technology della Fondazione Ikaros. È stato inaugurato a Trezzano, in via Copernico, grazie alla sinergia tra la scuola professionale e l’azienda Denicar. Presenti all’inaugurazione, oltre ai sindaci Fabio Bottero di Trezzano e Rino Pruiti di Buccinasco, dove ha sede la scuola, anche la presidente di Fondazione Ikaros Luisa Carminati e il consigliere delegato di Denicar Stefano Odorici. All’evento hanno partecipato anche Grupifh, l’associazione trezzanese che offre alle persone con disabilità attività creative, ludiche e sportive, insieme ai ragazzi del laboratorio "Explorabile", progetto dedicato al mondo della ristorazione come strumento di inclusione.

Presenti anche Befly, team che propone corsi di acrobatica e danza aerea, e Prosa Bang, l’artista di street art che in Ikaros propone il laboratorio di graffiti, per consentire ai ragazzi di esprimersi attraverso questa arte. Prosa Bang, per l’inaugurazione del nuovo laboratorio, ha realizzato un’opera con bombolette spray, insieme ai giovani del suo corso, su un’auto messa a disposizione dall’azienda.

Il percorso di Automotive Technology, già attivato a Buccinasco, ha l’obiettivo di formare i ragazzi per lavorare nel settore automobilistico, fornendo "competenze diverse - spiegano dalla Fondazione -: dalla manutenzione del veicolo all’analisi dei componenti, senza tralasciare la fase di progettazione attraverso il disegno 3D. La collaborazione con i principali gruppi di concessionarie del Nord Italia garantisce una formazione aggiornata e in linea con l’evoluzione del mondo automotive". Il corso si inserisce nell’offerta formativa professionale proposta da Ikaros, un’impresa sociale senza fini di lucro nati nei primi anni 2000 con lo scopo di "preparare giovani esperti e competenti, in grado di inserirsi dopo gli studi in un contesto lavorativo dinamico e internazionale - spiegano gli organizzatori -.

I corsi sono modellati sulle reali esigenze del mercato professionale attuale, in base alle richieste che arrivano dal mondo del lavoro".