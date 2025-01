A processo la stalker della Ghenea

Va processo la donna di 45 anni imputata per stalking nei confronti della modella e attrice Madalina Ghenea (nella foto). La decisione è del gup Roberto Crepaldi al termine dell’udienza preliminare. La stalker finita sotto processo qualche settimana fa si è proclamata innocente. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 aprile davanti alla quinta sezione penale del Tribunale.

"In termini di diritto sono prevalse le nostre ragioni - ha affermato Madalina dopo la decisione -. Vorrei capire i motivi di questa donna che non so chi sia. Il suo difensore ha detto che non è stata lei, allora chi è stato? Inoltre c’è un secondo procedimento penale aperto, sempre per stalking nei miei confronti, a carico di un’altra persona. Chi è? - ha proseguito - Voglio andare in fondo, è una cosa importante per me e per la mia famiglia".

La vicenda per cui l’attrice, che ha fatto anche parte del cast di "Youth - La giovinezza", film di Paolo Sorrentino, ha sporto denuncia, risale quanto meno al giugno del 2021. Una persecuzione via web per cui è stata ammessa come parte civile assieme alla madre: potrà chiedere i danni alla donna che le avrebbe reso la vita impossibile facendole cambiare "abitudini" a causa di timori per la sua incolumità e quella dei suoi familiari.

I comportamenti dell’imputata avrebbero alterato la serenità e l’equilibrio psico-fisico della 37enne: in particolare, creando profili Instagram con nomi di fantasia, la presunta stalker avrebbe promosso una campagna mediatica denigratoria e minacciosa. Inoltre, avrebbe assunto costantemente informazioni sugli impegni e sugli spostamenti dell’attrice contattando tutte le persone che avevano rapporti di lavoro e personali con lei.