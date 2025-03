A Novate il Polo dell’infanzia. Oltre 10 milioni per le scuole

Strutture polifunzionali e arredamenti per le scuole. Rimane la corsa contro i tempi fissati dal Pnrr. La cifra stanziata è di 2 milioni e 301mila euro, di cui 787mila finanziati con fondi Pnrr e un milione e 514mila con risorse proprie che, sommata agli stanziamenti previsti dalla precedente amministrazione comunale, portano a superare abbondantemente i 10 milioni di euro di investimenti per le scuole novatesi.

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione del “polo dell’infanzia“, ovvero il nuovo nido Prato fiorito e la nuova scuola dell’infanzia Andersen con nuova mensa. "A luglio del 2024 i lavori erano fermi e non erano state completate le operazioni di demolizione dei vecchi edifici e lo smaltimento dei materiali. Abbiamo dovuto affrontare alcuni imprevisti spiacevoli come quello di dover fare i conti con un progetto esecutivo del nuovo asilo nido incompleto, il che ha richiesto un’integrazione di finanziamenti a spese del Comune per un importo di 680mila euro", spiega l’assessore ai lavori pubblici e sport, Katia Muscatella.

L’amministrazione comunale ha previsto l’investimento di 400mila euro per lavori riguardanti l’istituto comprensivo Don Milani, concentrandosi sulla rimozione e sostituzione della pavimentazione in linoleum, contenente amianto, dai laboratori della scuola media Rodari di via Prampolini per un importo di 200mila euro, cifra che analogamente è destinata al rifacimento delle coperture del nido Il Trenino di via Cornicione e della scuola dell’infanzia Collodi di via Baranzate, che da anni convivono con infiltrazioni d’acqua dal tetto.

"L’intervento più importante riguarda la costruzione della nuova aula polifunzionale all’interno della scuola media Vergani, finanziata con fondi Pnrr per quasi 800mila euro a cui si aggiungono ulteriori 400mila euro di risorse comunali per fare fronte a eventuali imprevisti, ma soprattutto per l’acquisto degli arredi e la sistemazione del giardino esterno. Impiantistica con criteri di bioarchitettura, perseguendo il massimo contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche, il controllo dell’irraggiamento solare e la massimizzazione dell’utilizzo dell’illuminazione naturale", spiega l’assessore all’istruzione Matteo Silvia (con Muscatella nella foto).