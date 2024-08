A Milano le vendite più veloci (in meno di 3 mesi)

Tra le grandi città italiane, Milano è quella dove gli immobili si vendono, di media, più velocemente, in meno di 3 mesi, mentre Bari è all’ultimo posto, con oltre 5 mesi. È quanto evidenziato da un’analisi svolta da Immobiliare.it che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno, i tempi medi di vendita degli immobili nei grandi centri della Penisola. A Milano le case sono state vendute di media in 2,7 mesi tra gennaio e giugno 2024, un dato identico a quello del primo semestre del 2023, quando il capoluogo meneghino era sempre saldamente in testa alla classifica. Sul secondo gradino del podio si trovano, appaiate, Bologna e Firenze, con tempi di vendita medi di 3,3 mesi e con una lieve crescita, che ammonta rispettivamente a +1% e a +0,6%, rispetto al primo semestre del 2023. Appena più indietro si posiziona Roma, con 3,4 mesi medi e in rialzo dell’1,8% nel confronto con il periodo gennaio-giugno 2023.

Al di sotto dei 4 mesi rimangono anche Napoli (3,5) e Verona (3,7), ed entrambe vedono decrescere i loro valori rispetto all’anno precedente. Si superaano i 4 mesi di media a Torino (4,1), stabile rispetto al primo semestre dello scorso anno.