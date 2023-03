A lezione di mafia con Nando Dalla Chiesa

“La mafia negli anni ’80 e ’90. Le stragi del ’92-’93”. Oggi pomeriggio alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni, via Orazio 3, ne parla Nando dalla Chiesa, docente all’Università Statale. L’incontro è aperto al pubblico senza prenotazione.

Sono due anni che nello storico liceo si svolge il programma “La storia e la memoria“ ideato dalle proff Ivana Musio ed Eleonora Rossi, con argomenti come la storia, la politica, la società, la moda, la musica, il costume e le tendenze che hanno cambiato la vita di una generazione. Un’ottima possibilità per gli studenti, insomma, di arricchire le conoscenze che ottengono nell’orario scolastico con incontri pomeridiani sull’attualità e sulla storia del secondo Novecento con la partecipazione di ospiti e protagonisti. L’ultimo appuntamento per quest’anno è in programma il prossimo 27 aprile 2023, sempre alle ore 14.30, con il giornalista Giampiero Gramaglia che parlerà dell’attentato dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers di New York.