"A Cologno Monzese dedichiamo la panchina rossa a Sofia Castelli"

Intitolare la panchina rossa, davanti al municipio, a Sofia Castelli. La proposta l’ha avanzata all’amministrazione l’ex sindaco Angelo Rocchi. Fu infatti la sua giunta a concedere per lo scopo sociale la seduta all’associazione Officina delle arti, che si fece carico del materiale per pitturare e anche dell’affissione della targa. "Mi spesi, quando arrivò la richiesta, per concretizzarla. Come primo cittadino, per ricordare il tema della violenza sulle donne, proposi in giunta di colorare di rosso una panchina davanti a Villa Casati – ricorda Rocchi –. Dopo quello che è successo a Sofia, occorre un segnale forte in città, che si ritrova unita nel dolore con la famiglia. Ora alla nuova Giunta ho chiesto di dedicare questa stessa seduta a Sofia. Un gesto simbolico che dovrebbe far riflettere tutti noi di fronte all’ennesimo caso di femminicidio. Lo dico da semplice cittadino, da uomo e specialmente da padre di due ragazze". La.La.