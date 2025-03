A Cassano “Sorelle d’Italia”, sezione di FdI

Tutto pronto per la nascita della formazione di "Sorelle d’Italia". Oltre al nome, è pronto anche il simbolo della sezione tutta al femminile del circolo locale del partito di FDI. Giornata di congressi a Cassano d’Adda per il partito Fratelli d’Italia. Nella stessa mattinata di sabato scorso i tesserati circoli di FDI di Cassano d’Adda e quelli del comune di Gessate hanno dato vita, per la prima volta, al congresso locale per l’elezione del segretario dei rispettivi circoli. Per Cassano è stato nominato Giovanni Albano (nella foto), mentre a guidare FDI a Gessate sarà Matteo Candidi, unici candidati alla segreteria locale del partito in entrambi i comuni. Nel programma presentato dal neo eletto Giovanni Albano c’è poi l’annuncio della formazione di "Sorelle d’Italia", da lui fortemente voluta, che auspica di concretizzare: "Abbiamo già un numero consistente di donne all’interno del nostro circolo. Lavoreremo per renderlo sempre più numeroso e dare così maggiore forza a tutto il centro destra alle prossime elezioni amministrative del 2027, per una ennesima vittoria che dia continuità al lavoro iniziato nel 2021 alla guida di Cassano d’Adda". A dare corso legale alle due elezioni era presente Riccardo Mellas, componente del direttivo provinciale di FDI e responsabile dell’area Martesana. Non è mancato il benvenuto ai congressisti da parte del sindaco di Cassano d’Adda Fabio Colombo e lo spazio, inoltre, agli interventi degli ospiti intervenuti: Serafino Generoso, dirigente regionale di Forza Italia, e Giulia Lonati, segretaria del PD di Cassano.

Stefano Dati