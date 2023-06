38enne uccide padre, perito psichiatrico parla di "personalità irrisolta" ma nessun vizio di mente

Lorenzo D’Errico sostiene di avere ucciso il padre (nella foto) in un raptus di follia. Un particolare che, se avallato dai giudici, potrebbe valere una pena ridotta. Il 38enne è stato però sottoposto a una perizia psichiatrica in incidente probatorio che ha concluso per una "personalità irrisolta" anche a causa di un’infanzia difficile, ma nessun vizio di mente che possa avere inciso sulla sua capacità di intendere e di volere. "L’imputato ha commesso un gesto aggressivo di impulso causato da uno stato emotivo di vulnerabilità psicologica, basato però su fatti ricostruiti soltanto da lui e su come lui li ha vissuti - ha ricostruito lo psichiatra -. Anche se è vero che quello che ha raccontato del Natale di quando aveva 6 anni è stato riscontrato nella videocassetta che abbiamo trovato e lui non è apparso un manipolatore. Ha una forte intelligenza e creatività, ma si è costruito una corazza perché si sentiva inferiore e inadeguato e, invece di chiedere aiuto, ha dato la colpa ai genitori, ma non si è costruito una vita autonoma, neanche quando i genitori gli hanno offerto di dargli dei soldi per andare a vivere da solo, perché lui considerava il padre all’origine di tutti i suoi guai, ma era allo stesso tempo una persona di cui aveva bisogno perché nella solitudine sarebbe crollato". Il perito non ha riscontrato segni di "psicosi o disturbi patologici", ma solo un "tratto narcisistico" per coprire le sue fragilità. Conclusioni a cui si è associato anche il consulente psichiatrico della difesa, secondo cui però il 38enne "soffre di un disturbo di personalità e ha vissuto i fatti come un corto circuito mentale". Si torna in aula a ottobre per la discussione delle parti.S.T.