10.500€ per l'alluvione dell'Emilia Romagna, consegnati da San Giuliano a Conselice

Uno spettacolo benefico per raccogliere fondi a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna. L’evento, che si è svolto il 6 giugno al cinema Movie Planet di San Giuliano Milanese, ha permesso di raccogliere 10.500 euro. Ora quei soldi sono stati consegnati all’amministrazione di Conselice – Comune del Ravennate tra i più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio – dal sindaco di San Giuliano Marco Segala, in trasferta in Romagna insieme agli assessori Nicole Marnini, Alfio Catania, Andrea Garbellini e Maria Grazia Ravara. A ricevere la somma, a nome della comunità locale, è stata la sindaca di Conselice Paola Pula. Alla consegna dell’assegno erano presenti anche Giovanni d’Angella e Penelope Landini che, in accordo col Comune di San Giuliano, hanno organizzato la serata benefica al Movie Planet. "Un sentito ringraziamento – hanno detto gli amministratori di San Giuliano – a tutti i sangiulianesi per la solidarietà dimostrata".

A.Z.