Cospito, a Milano nuova protesta degli anarchici oggi pomeriggio in Corso Buenos Aires

Scontri tra polizia e anarchici in corteo a Milano (Ansa)

Milano, 2 marzo 2023 – Nuova manifestazione degli anarchici oggi alle 18 a Milano con un presidio in Corso Buenos Aires davanti alla sede di Fratelli d'Italia per protestare contro il carcere duro per Alfredo Cospito

E da Fratelli d’Italia si chiede che Prefettura e Questura intervengano in tempo per evitare la manifestazione

"Ci dispiace solo perché potranno creare un po’ di problemi al traffico di corso Buenos Aires ma saranno al massimo in 50 - ha commentato il senatore Riccardo De Corato - Per il resto, che quattro gatti vengano sotto la nostra sede ed organizzino una manifestazione intimidatoria non ci preoccupa minimamente. In altri momenti della nostra storia - rivendica - abbiamo subito attacchi dalla sinistra extraparlamentare ben più gravi e incisivi”.

"Non saranno certo poche decine di scalmanati - assicura - a farci cambiare idea sul 41 bis e su Cospito”.

"Siamo certi che si potrà intervenire per tempo per evitare inutili provocazioni che ci riportano indietro negli anni bui della nostra Repubblica - aggiunge Stefano Maullu, il deputato che è coordinatore cittadino di FdI -. Ci aspettiamo una netta presa di distanza da parte delle forze di sinistra che governano la città e dal neo segretario del Pd affinché siano isolati i provocatori e gli estremisti che pretendono di difendere l'illegalità”.

L'auspicio del consigliere comunale Marco Bestetti è che comunque "la Prefettura e la Questura intervengano prontamente per impedirlo”. “Il tentativo dichiaratamente intimidatorio di manifestare sotto la sede milanese di Fratelli d'Italia e le deliranti accuse mosse nei confronti del premier Meloni e del Governo democraticamente eletto dagli italiani - conclude - non possono passare sotto traccia e meritano risposte adeguate dalle Autorità competenti”.