Zacapa Galería, da Cracco un mese di giugno nel segno del pregiato rum dal Guatemala

Milano – Dall’incontro tra rum Zacapa e Carlo Cracco nasce Zacapa Galería, la temporary experience che porta la magia del Guatemala a Milano e celebra l’incontro tra il celebre chef e Lorena Vasquez, maestra mezcladora del rinomato distillato.

Due spiriti affini separati da un oceano ma uniti in un intreccio di culture, sapori e suggestioni che dal 12 giugno alla fine del mese trasformeranno il Ristorante Cracco in Galleria in un angolo lussureggiante di Guatemala animato da una rigogliosa vegetazione, profumi e suoni tipici della terra del celebre rum ultra-premium.

Da Carlo Cracco un mese di giugno nel segno del rum Zacapa

Un’esperienza a tutto tondo che ha come tema portante quello dell’intreccio, culturale e gastronomico, che parte dalla casa sopra le nuvole - luogo mistico a 2.300 metridi altitudine nel quale Zacapa invecchia e acquista i suoi sentori inconfondibili – e arriva fino in Italia, per intessere una nuova trama di racconti e sapori con la cucina di Carlo Cracco e la Galleria Vittorio Emanuele II, intreccio e crocevia architettonico a sua volta.

Contaminazioni culinarie e culturali prenderanno così vita nei luoghi più iconici del ristorante: dalla veranda, con cocktail ad hoc abbinati alle dolcezze dello chef e disponibili per i clienti del bar, al fumoir, con degustazioni guidate su prenotazione, fino alla suggestiva Sala Mengoni (ingresso da via Pellico), sempre su prenotazione, per un’unica cena esclusiva dove sperimentare abbinamenti sorprendenti, firmati naturalmente da chef Cracco.

Info e prenotazioni dal 5 giugno su shop.carlocracco.it