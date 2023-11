Al Carroponte arriva ‘La magia del Natale’: un villaggio di oltre 25mila metri quadri

Sesto San Giovanni (Milano), 4 novembre 2023 – Basterà varcare la soglia del Carroponte per essere proiettati in un mondo fantastico, sospeso nel tempo e nello spazio, abitato da simpatici elfi e coloratissimi soldatini Schiaccianoci, in cui si respira il profumo del legno d’abete, della cannella e della cioccolata calda, dove si sente il fruscio della carta da regali con cui vengono impacchettati i giocattoli e il ticchettio di maestosi orologi che scandiscono il ritmo rallentato di un mondo che sembra uscito da una fiaba.

Dal 18 novembre al 7 gennaio via Granelli ospiterà ‘La Magia del Natale’, più di 25mila metri quadrati per un villaggio di Santa Claus illuminato da un milione di luci colorate. “Un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina”, assicurano gli organizzatori. Varcando l’ingresso di via Granelli, si potrà trovare veramente di tutto: ci saranno la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale per imbucare le letterine, la fabbrica dei giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato borgo degli elfi. Non mancherà una ruota panoramica, che è già stata installata. Il fiore all’occhiello del villaggio sarà rappresentato dalle due maestose spiegeltent, particolari strutture dei primi del Novecento, perfette per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo.

La prima sarà ricoperta di sontuosi velluti e decine di specchi, a ricordare l’eleganza della belle époque, e ospiterà un grande e spettacolare mercatino di Natale allestito da Viridea colmo di qualsiasi tipo di decorazione: luci colorate, alberi di tutte le dimensioni, vischio per gli innamorati, candele profumate, angeli e renne di varie misure. La seconda, invece, dall’estetica più barocca, sarà adibita a cioccolateria-ristorante, uno spazio ampio e rilassante, in cui gli ospiti potranno concedersi una pausa cenando, facendo merenda con una buona tazza di cioccolata calda e gustando le innumerevoli leccornie esposte: invitanti cioccolatini, colorati bastoncini di zucchero, caldi strüdel di mele, buffi omini di marzapane, amaretti, torroni, soffici pandori e panettoni.

Non mancherà l’intrattenimento con show di ogni genere tra cui spettacoli di magia, bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical. I biglietti sono già in vendita su TicketOne. Il villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 10 alle 20.