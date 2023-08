“Una racchetta per la vita”: torna il torneo benefico alla società canottieri Milano

Milano – Torneo benefico di doppio femminile sabato 2 settembre dalle 10 alla società Canottieri Milano 1890. Terza edizione di “Una racchetta per la vita”, per sostenere la fondazione Ieo-Monzino a supporto del Women’s Cancer Center dello IEO, con 12 coppie, tutte con t-shirt color rosa, composte da specialiste dello IEO, pazienti ed ex-pazienti.

Il torneo è stato ideato da Viviana Galimberti, direttore della divisione di senologia chirurgica dello IEO-Istituto europeo di oncologia, per ricordare la prevenzione dei tumori e raccogliere donazioni in sostegno della Fondazione IEO-MONZINO, per la ricerca del Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO, dedicato alla salute femminile.

Ospite dell'evento, come d’arbitro, sarà Raffaella Reggi, giornalista ed ex tennista di fama internazionale, bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. La prevenzione sarà anche sul campo, lo stesso giorno, dalle 10 alle 17 sono previste visite senologiche aperte e gratuite, alla presenza di senologhe dello IEO (prenotazioni [email protected]). Al termine apericena al bar di società canottieri Milano con donazione minima di 20 euro a persona, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione IEO-MONZINO a sostegno del Women's Cancer Center dello IEO.