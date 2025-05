Tuttofood Week, non solo fiera: a Milano dal 3 maggio il primo fuori salone del cibo

Il primo 'fuori salone' del cibo di Milano , che anticipa di due giorni la fiera Tuttofood 2025 (5-8 maggio) , prende il via dal 3 maggio (fino all'8 maggio) , in realtà un po' in sordina. La Tuttofood Week , come è stata battezzata la versione cittadina destinata ad accompagnare il maxi evento espositivo racchiuso negli spazi di Rho Fiera, un po' sull'esempio della Design Week rispetto al Salone del Mobile, è stata annunciata come una vera 'rivoluzione' destinata ad aprire la città metropolitana ad eventi collaterali per i tanti espositori e turisti che arrivano in città, richiamati dalla Fiera. Il cuore della 'settimana' è l' Adi Museum , con la mostra 'Essenziale e Quotidiano – scenari rituali del cibo contemporaneo', dedicata appunto a tutto ciò che in ambito design riguarda il cibo, tra funzione, ed estetica anche, non da ultimo, sostenibilità. In programma presso il Museo, anche diversi incontri tematici.

Il 5 maggio 2025, alle 17:15, Maria Vittoria Rava e Rajae Bezzaz parleranno del ruolo dei giovani nella creazione di un futuro sostenibile, unendo cibo, educazione e volontariato attraverso la Fondazione Francesca Rava . Alle 18:00, Christian Mandura ed Ettore Bocchia esploreranno il futuro della cucina con l'intelligenza artificiale. Seguiranno, alle 18:45, Anna Zhang e Katia Bassolino, che discuteranno delle influenze culturali nella cucina contemporanea. Sara Roversi chiuderà la serata alle 19:30, trattando il tema dell'impatto del cambiamento climatico sull'alimentazione.

Il 6 maggio 2025 , alle 17:00, Margherita Zito e Iulm presenteranno il neuromarketing, seguito alle 18:00 da Chris Bangle e Luciano Galimberti che discuteranno del design automobilistico. Alle 18:45, Michele Fino e Francesca Negri smaschereranno i miti sul vino, mentre alle 19:30, Nicolò Famiglietti e Damiano Galimberti parleranno di come un'alimentazione corretta possa favorire la longevità.

Il 7 maggio 2025 , alle 18:45, Annalisa Cavaleri e Pino Orlando esploreranno il concetto di "luxury food" e l'evoluzione delle tendenze alimentari. Ogni evento sarà moderato da Alessia Peraldo Eusebias o Nicola Calathopoulos, garantendo una prospettiva completa su temi cruciali legati all'alimentazione, alla tecnologia e alla cultura contemporanea.

Delle 4.700 realtà aziendali che animeranno gli oltre 150.000 mq della fiera distribuita su 10 padiglioni, le tre più dell'edizione 2023, oltre il 25% proviene dall'estero , dal Nord America alle Filippine, dalla Spagna all'Egitto, pronti ad accogliere oltre 3.000 top buyer internazionali, 90mila visitatori e centinaia di giornalisti da Italia ed Estero.

Secondo Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma , Tuttofood è “un salone inclusivo e dialogante in tempi di barriere e dazi che stimola ulteriormente a farne il punto di incontro strategico per tutti gli operatori di settore interessati ad esplorare le ultime tendenze del food, cogliendo l'occasione di toccare con mano le innovazioni provenienti da tutto il mondo e siglare accordi commerciali”.

Come già la fiera Cibus per Parma, dunque, anche Tuttofood è destinata, nelle intenzioni dei promotori, a diventare un volano economico per il Paese e il Territorio: “Tuttofood 2025 e Tuttofood week genereranno già da questa edizione un impatto diretto e indiretto di oltre 150 milioni sull'intera città di Milano” sottolinea Cellie.

Una rappresentatività completa di tutti i settori del food , che arriva a coprire anche l' offerta di bevande di spirits e il mondo contemporaneo della mixology , grazie a una partnership strategica come quella con Koelnmesse (la fiera di Colonia, organizzatore di Anuga) e le recenti acquisizioni di Fiere di Parma nel canale del Fuori Casa, con l'ingresso nel capitale del Roma Bar Show e l'integrazione in fiera dell'appuntamento milanese di Mixology Experience. Si parlerà di nuove tendenze e cultura dell'alimentazione attraverso un ricco programma di attività collaterali, convegni, degustazioni, premi e show cooking, fino a parlare di modelli alimentari del futuro, lotta agli sprechi, riduzione degli impatti produttivi. In programma anche i tradizionali premi “Better future Award” assegnati nel pomeriggio di lunedì 5 maggio , e Alimentando Award in calendario il 6 maggio. Ampio anche il cartellone di eventi volti a valorizzare il drink, con temi quali le novità del no & low alcol (confronto oggi sempre più alla ricerca di una regolamentazione attuativa in Italia), il food pairing, la “coffee mixology” e le contaminazioni tra spirits e alta ristorazione, per sdoganare il consumo di prodotti alcolici di qualità in contesti diversi dai bar. A questi temi sarà dedicata un'intera area Mixology al Pad. 14.