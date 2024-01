Turismo, arrivano per l’estate i treni diretti da Milano alla Costa Azzurra

Milano, 23 gennaio 2024 – Da quest’estate sarà possibile andare raggiungere la Costa Azzurra direttamente da Milano. Il collegamento ferroviario è stato annunciato da Treni Turistici, una nuova società nata nel luglio 2023 dal gruppo Ferrovie dello Stato con la missione di proporre un’offerta di servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità e sostenibile.

La tratta Milano – Costa Azzurra

Il nuovo collegamento dovrebbe unire la metropoli milanese con la Costa Azzurra, come confermato dall’amministratore delegato di Treni Turistici, Luigi Cantamessa, che ha svelato di star lavorando al collegamento per dare la possibilità di vivere un’esperienza turistica dove il treno stesso è elemento integrante e di qualità.

Il debutto della tratta Milano-Costa Azzurra, che dovrebbe avvenire in estate, si inserisce in una visione più ampia della mobilità turistica, che Treni Turistici intende portare avanti.

La proposta andrà ad arricchire il catalogo dei viaggi in programma e dona ai passeggeri un’opportunità di viaggio unica: attraversare diverse regioni ricche di storia e di fascino, fino a raggiungere una delle mete più prestigiose del Mediterraneo.

Tratta Roma – Cortina

Le innovazioni di Treni Turistici hanno coinvolto anche la stagione invernale e altre mete, oltre Milano: per un altro mese sarà possibile usufruire del collegamento ferroviario tra Roma e Cortina, attivo fino al fine settimana del 23-25 febbraio.

L'Espresso Cadore parte in serata dalla stazione Termini e arriva in mattinata a Calalzo Di Cadore (Belluno), dove è disponibile un servizio di autobus che consente di raggiungere la “perla delle Dolomiti" in 50 minuti.

Questa tratta tornerà disponibile in estate, per permettere agli amanti della montagna di potersi recare comodamente nelle località venete. E sarà potenziata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, in programma a Milano e appunto, a Cortina.