Treno Milano-Mortara: indice di affidabilità sceso del 3,7% in un anno

Mortara (Pavia), 16 gennaio 2024 – viaggiato in ritardo sulla linea ferroviaria Milano-Mortara nel 2023 sono cresciuti del 4,6%. Emerge dallo studio dall’associazione MiMoAl, che raccoglie i pendolari della tratta più utilizzata della Lomellina, presieduta da Franco Aggio. Dei 16.343 treni programmati sulla linea, 4.200 hanno accumulato ritardi superiori ai 5 minuti e 712 sono stati soppre ssi. L’indice di affidabilità è assestato al 69,9%. Rispetto a l 2022 l’incremento dei treni a destinazione in ritardo è stato dunque del 6,4% mentre le soppressioni sono calate dell’1% e l’indice di affidabilità ha registrato un -3,7%.

Le cause delle soppressioni sono riconducibili nel 65,5% dei casi a Trenord, per 8,6% a Rfi, per il 15,4% agli scioperi e per la restante parte a motivazioni diverse. "Per quanto attiene alle soppressioni legate agli scioperi – sottolinea Franco Aggio – emerge che 98 su 100, ovvero l’89%, sono riconducibili ad azioni riguardanti la sola Trenord, riscontro che indica un’alta conflittualità interna. Per i ritardi dei 4.200 treni 2.595, il 61,8%, sono riconducibili a Trenord; 1.467, il 34,9%, a RfI. I mesi peggiori sono stati marzo e da marzo a dicembre con la sola eccezione di novembre, tra i migliori con gennaio, febbraio e aprile". Il dato di fatto certificato dalla Regione è che da 18 mesi consecutivi l’indice di affidabilità è stato sforato, con la conseguente erogazione del bonus ai viaggiatori.

Ieri intanto si è tenuta la riunione della Consulta dei trasporti, che raccoglie i 15 Comuni della tratta con Vigevano capofila. All’ordine del giorno l’analisi della situazione legata al sempre più sicuro slittamento del raddoppio tra Albairate e Abbiategrasso. Eppure si tratta di un’opera necessaria per superare molte delle problematiche che attanagliano la linea che collega la Lomellina al Milanese.