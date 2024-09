Tavole rotonde, incontri e testimonianze: al C.I.Q. tre giorni per parlare di pace

Milano, 19 settembre 2024 – Tre intense giornate dedicate a un tema mai come oggi di scottante attualità: la pace. Il Coordinamento per la pace di Milano, che riunisce oltre trenta associazioni e organizzazioni, propone a partire da venerdì 20 un cartellone di approfondimenti, mostre, testimonianze, con lo "scopo di dare una voce più forte e unitaria a tutti coloro i quali ritengono che la pace non possa essere raggiunta con l'impiego di armi sempre più potenti, si oppongono alla linea di cobelligeranza del nostro governo e chiedono di fermare la guerra promuovendo trattative sotto l'egida dell'Onu nel rispetto del diritto internazionale".

Tutti gli appuntamenti si svolgono al C.I.Q. di via Fabio Massimo 19 a Milano. Si parte venerdì alle 18.30 con la presentazione del programma della tre giorni e testimonianze di guerra da Ucraina, Palestina, Africa e Italia (1941-45), fra cui Olga Ignatieva e Fabio Caimmi. Alle 21 "Prima che sia troppo tardi", interviene l'ex ambasciatrice Elena Basile.

Sabato 21 dalle 15.30 "Militarizzazione delle scuole" con Antonio Mazzeo, insegnante e scrittore, "Degrado ecologico" con Mario Agostinelli (presidente di "Laudato sii") e il contributo di Paolo Della Ventura (attivista climatico) sull'impatto ambientale della produzione bellica. Alle 18 "Africa e guerra - La diplomazia e il neocolonialismo" con Salvatore Attanasio e Pierre Kabeza (associazione Amici di Luca Attanasio) rappresentante del Codai e l'economista Domenico Moro. Alle 21 spettacolo di teatro, poesia e musica con il coordinamento del regista e attore Silvano Piccardi.

Apre la giornata di domenica 22 alle 15.30 la tavola rotonda "Assange e la guerra al giornalismo", con Germana Leoni, Giuliano Marrucci, Fabrizio Cassinelli, Massimo Alberizzi e Alberto Negri. Alle 18 "Multipolarismo come alternativa in contrasto alla guerra" con Andrea Catone (direttore MarxVentuno Edizioni) e Moni Ovadia (uomo di teatro e attivista per i diritti civili).

Nel corso della tre giorni saranno presentate e aperte al pubblico le mostre "Palestina martoriata: dall'800 a prima del 7 ottobre 2023" e "Opere di pittori contro la guerra e per la pace". Il C.I.Q., Centro internazionale di quartiere, è attrezzato tutti i giorni con bar e cucina per cene a prezzi modici.