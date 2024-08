I muri parlano di pace e libertà. Inaugurate le opere degli studenti

Pace e libertà. I messaggi dei giovani passano dai muri, con le creazioni artistiche che in queste settimane hanno coinvolto studenti, writer e volontari di Sesto e Cinisello. Al rione Vittoria, sul muro dell’oratorio, è stato inaugurata un’opera per la pace. L’hanno realizzata gli alunni della 3A del liceo artistico Caravaggio, che sono stati coordinati dai professori Angela di Biase e Giuseppe Ritondale. Un progetto fortemente voluto dall’associazione di quartiere ViviVittoria e reso possibile dalla parrocchia di via Monte San Michele. Come supporto, ha collaborato anche l’artista Riccardo Rappa. "Il tema è la pace, immaginato come un volo di colombe bianche, che si libera oltre il filo spinato, al di là del quale l’umanità assiste attonita", hanno spiegato gli studenti e gli organizzatori.

Per giorni, sui muri dell’oratorio, sono stati appesi anche i disegni preparatori del murale e i ragazzi si sono trasformati in Cicerone pronti a illustrare il significato dell’opera. "Oltre a ravvivare questo quartiere e a dare un po’ di colore, quest’opera rappresenta a pieno quello che sta accadendo in questo periodo nel mondo", hanno commentato i residenti del rione Vittoria. A Cinisello Balsamo, invece, i muri decorati sono stati quelli della scuola Manzoni, che hanno voluto lanciare un messaggio di libertà. "C’è stato un momento significativo di inaugurazione - ha dichiarato l’assessore all’Educazione Maria Gabriella Fumagalli -. Questo è un murale scelto e realizzato dai ragazzi e sarà il dono augurale per chi inizierà il nuovo cammino a settembre". La libertà è quella " di scegliere ciò che è bene. È la parola chiave che rappresenta il percorso educativo che li ha accompagnati in questi anni", hanno sottolineato i docenti e l’assessore Fumagalli.