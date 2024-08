Da Pavia a Hiroshima. Il rettore dell’Ateneo “costruttore di pace“

Era il 6 agosto del 1945 quando su Hiroshima fu lanciata la prima bomba atomica. Nell’anniversario dell’attacco alla città giapponese, è nata l’Alleanza per la pace. Il rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto è attualmente in Giappone, invitato dall’Ateneo e dalla città di Hiroshima, a fare parte insieme ad altri 15 rettori da tutto il mondo dei membri fondatori di “University presidents for peace“.

"Alla luce dei conflitti globali in corso e delle sfide che si pongono agli obiettivi di sviluppo sostenibile – recita la lettera di invito indirizzata al rettore Svelto da Ochi Mitsuo, presidente della Hiroshima University – crediamo che le diverse prospettive e la profonda comprensione siano essenziali per la pace. Alle Università sono affidati ruoli e aspettative importanti come la promozione dei futuri talenti, la conduzione della ricerca, l’applicazione dei suoi risultati nella società e la dimostrazione di leadership. Per tutte queste responsabilità, riteniamo che il dialogo sia lo strumento più efficace per la costruzione della pace. L’Università di Hiroshima, in collaborazione con la città di Hiroshima, istituirà l’University Presidents for Peace (“Presidenti di Università per la Pace“) e inviterà i presidenti e i rettori delle principali Università di tutto il mondo a formare una coalizione e a discutere il ruolo delle Università per una pace mondiale sostenibile. Hiroshima è la città che simboleggia le profonde conseguenze del conflitto ma anche la resistenza dello spirito umano, luogo ideale per questo importante evento". Il rettore di Pavia a Hiroshima ha firmato la Dichiarazione Internazionale per la Pace.

"L’istruzione è essenziale per la pace e la porta verso il futuro : si legge nella dichiarazione – Le Università hanno la responsabilità di garantire un mondo pacifico e sostenibile per le generazioni future attraverso l’istruzione. L’istruzione favorisce la comprensione delle nostre identità e promuove la comunicazione attraverso le nostre differenze. La diversità non dovrebbe dividerci ma essere fonte di apprendimento e di crescita reciproca".

Manuela Marziani