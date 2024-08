Tre giorni di festa per il 215° anniversario dell'indipendenza dell'Ecuador

Milano – Da domani Milano diventa la “capitale” dell’Ecuador. Il consolato generale dell’Ecuador a Milano e il Milano Latin Festival hanno presentato l’edizione 2024 di "Mi Lindo Ecuador", evento culturale per promuovere l'integrazione tra i popoli. organizzato per il 215º anniversario del Primer Grito d’Indipendenza dell’Ecuador, che si terrà dal 9 all’11 agosto in via Gaetano Airaghi. Saranno tre giorni di festeggiamenti con mostre, esibizioni folcloristiche e musica dal vivo, che promettono di trasportare i partecipanti nel cuore delle tradizioni ecuadoriane.

La celebrazione prenderà il via il 9 agosto con la mostra d’arte "Colores de Mi Tierra", che vedrà protagonisti gli artisti ecuadoriani Boris Beliz, Lucy Escobedo, Narda Martinez e Rosa Arias e sarà arricchita dalle musiche di Alejandro Ayuryu Yachaj Runa. All’evento sarà presente il Console Generale dell’Ecuador a Milano, Juan Carlos Castrillón. Il 10 agosto è prevista la sfilata della bandiera nazionale dell’Ecuador, accompagnata dalle autorità ecuadoriane e italiane e dai gruppi folcloristici, seguita dagli inni nazionali dell’Ecuador e dell’Italia.

Tra i presenti, l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso e Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del comune di Milano. Durante la serata, ci saranno esibizioni di gruppi folcloristici, tra cui Kory Mallku, Sultana de los Andes, Marcando Huellas, Amigos de la Danza, Pregon Marimbero e Son y Alegria. E ancora performance musicali degli artisti Stalin Rodriguez, Antiari, Bryan Stefan, Giulia Pasión, Oscar Sanchez, Edison Ganna, Ashanti Escorza, Jim Marlon, Berioska e Karlos Xavier.

L’11 agosto dopo il Carnevale latinoamericano, in omaggio alla festa nazionale dell’Indipendenza dell’Ecuador dove parteciperanno anche quelli della Repubblica Dominicana, del Perù, delle Ande in Bolivia e delle Antille. Chiude Mi Lindo Ecuador l’artista ecuadoriano Johann Vera, vincitore del premio Gaviota di Platino a Viña del Mar nel 2020.