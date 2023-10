A Milano arriva il tram della dolcezza dell’Accademia maestri pasticceri

Milano – Qualità, concretezza, artigianalità, ma soprattutto innovazione e condivisione sono alcuni dei concetti che guideranno il XXVII Simposio Pubblico di Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi), in calendario lunedì 9 e martedì 10 ottobre a Milano. L’occasione del trentennale, che cade quest’anno, ha spinto il direttivo e tutti gli accademici ad esplorare e mettere in atto modi e tempi di comunicazione differenti per questo Simposio Pubblico, nel segno di un reale coinvolgimento della città e dell’alta qualità dei contenuti.

Tram della Dolcezza

Lunedì 9 ottobre è la giornata che vede il coinvolgimento diretto del pubblico meneghino. Spostandosi a bordo di un tram storico milanese, brandizzato Ampi, che percorrerà il centro cittadino di Milano con soste in tappe strategiche (Castello Sforzesco, P.za Cairoli, P.za della Repubblica, corso Genova e altri luoghi simbolo della città) gli oltre 50 accademici faranno assaggiare - gratuitamente - in anteprima assoluta la monoporzione limited edition del Dolce Accademia. Il ‘tour della dolcezza’ Ampi si concluderà in piazza Duomo per una foto celebrativa di gruppo, una passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II e un’ultima sosta al tramonto. Il Tram della Dolcezza è un veicolo non solo fisico: è un mezzo che porta alla ribalta i valori legati all’alta pasticceria promossi dai Maestri Ampi, dall’artigianalità alla passione, dalla creatività alla dedizione al lavoro, fino alla generosità e alla capacità di fare squadra. Si tratta di una strategia di comunicazione inusuale per un’Accademia storica, che però si inserisce perfettamente nella nuova visione: aperta allo scambio e alle sinergie, lungimirante e con un’attenzione particolare alla crescita dei giovani.

Le tappe:

Tappa I | Via Cesare Cantù, ore 12:00

Tappa II | Piazza Fontana, ore 12:45

Tappa III | Piazzale Stazione Genova, ore 13:45

Tappa IV | Piazza Fontana, ore 14:45

Tappa V | Via Cesare Cantù, ore 15:30

Tappa VI | Piazza Fontana, ore 16:15

Segue sfilata fino a piazza Duomo per foto di gruppo degli Accademici

Il convegno

Martedì 10 ottobre è la giornata destinata al confronto e alla crescita. Negli spazi di Fondazione Prada, su invito, è prevista il convegno ‘Il laboratorio dello stupore e la realtà competitiva’,con relatori di spicco nazionali e internazionali. La mattina sarà dedicata al tema ‘Il laboratorio dello stupore - I percorsi di sviluppo della pasticceria tra estetica, etica, contaminazioni e artigianalità’. Coordinati sul palco dalla giornalista di settore Eleonora Cozzella i relatori, a coppie, dibatteranno sui temi legati alla visione e allo sviluppo del comparto. I lavori proseguiranno nel pomeriggio sul tema ‘Guardare oltre - La pasticceria e il contesto competitivo: conoscere i driver del cambiamento per governarli (e non farsi governare)’. In programma speech tecnici di overview tenuti da aziende leader, come Deloitte, che anticiperanno il dibattito conclusivo.