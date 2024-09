Trainline Fest 2024 a Milano, il primo festival musicale in una stazione ferroviaria: quando, dove e artisti

Milano, 15 settembre 2024 – Il conto alla rovescia è partito: manca davvero poco al primo appuntamento con Trainline Fest 2024 a Milano, il Festiva dedicato alla musica che si svolgerà in una location del tutto insolita. Quale? Una stazione ferroviaria della città. Il luogo preciso, però non è ancora stato rivelato e sarà reso noto pochi giorni prima della manifestazione. L'evento gratuito, è organizzato da Trainline, piattaforma leader in Europa per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, che ha deciso di lanciare questa iniziativa per sostenere il ritorno alla routine e celebrare il vero “anno nuovo” con energia e positività. Ecco il programma con tutti i dettagli.

Che cos’è Trainline Fest? Un festival dedicato alla musica pop, indie ed elettronica per sconfiggere con leggerezza ed entusiasmo la “tristezza” del ritorno in città dopo le ferie estive. Secondo una ricerca commissionata da Trainline, un italiano su due soffre di malinconia post-vacanze. Nostalgia (39%) e stanchezza (22%) sono le emozioni principali che incidono sulla ripresa delle attività quotidiane e del ritorno al lavoro o allo studio.

“In Trainline ci impegniamo a far partire il vostro viaggio nel migliore dei modi, ma sappiamo anche che il ritorno alla routine dopo l'estate può essere difficile per alcuni”, afferma Andrea Saviane, Country Manager di Trainline. “Portando il TrainlineFest a Milano, diamo ai partecipanti la possibilità di iniziare il nuovo anno lavorativo e scolastico con energia, offrendo loro una celebrazione musicale unica.”

In programma una serata indimenticabile con alcuni dei nomi più noti e seguiti del panorama musicale italiano. La Rappresentante di Lista: il duo che ha conquistato l'Italia con la sua energia travolgente e i testi densi di significato. Preparatevi a cantare a squarciagola successi come “Ciao Ciao” e “Paradiso”. Sarafine: artista dalla voce potente e graffiante, con uno stile autentico e un sound internazionale che ha conquistato non solo la giuria di X-Factor ma anche il pubblico italiano. Laila Al Habash: artista eclettica e raffinata, capace di creare atmosfere uniche con un mix di sonorità elettroniche, influenze mediorientali e testi poetici. Akeem: Dj e producer tra i più apprezzati della scena milanese, aprirà e chiuderà la serata con un DJ set esplosivo. A presentare la serata, lo speaker radiofonico Luigi Santarelli, un nome che è garanzia di energia e buonumore.

La data da segnare in agenda è il prossimo 26 settembre 2024. L’orario di inizio dell’evento è previsto alle 19 e terminerà intorno alle 22. Il luogo è ancora sconosciuto. Di certo sarà una stazione ferroviaria, simbolo di arrivi e partenze (e di ripartenze), ma quale? Top secret. I dettagli della location verranno svelati ai partecipanti a pochi giorni dal festival.