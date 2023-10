Milano, apre il Temporary Store Panettone Day: dove, fino a quando e tutti gli eventi

Milano, 5 ottobre 2023 – Forse le temperature estive di questi giorni non suscitano il desiderio di mangiare una fetta di panettone, o forse no. L'Osservatorio dedicato al mercato del panettone in Italia, ideato da Panettone Day in collaborazione con Nielsen IQ, dichiara infatti che "l’amore degli italiani per il panettone è così forte che il 32% degli intervistati dichiara che lo vorrebbe trovare tutto l’anno nei punti vendita". Una cosa è certa, a Milano si può mangiare il panettone artigianale. Ha riaperto il Temporary Store Panettone Day, dedicato a uno dei simboli della pasticceria italiana e alle sue interpretazioni, tra tradizione e creatività.

Fino al 28 ottobre, nel cuore di Brera, in corso Garibaldi 50 (angolo via Palermo), si possono trovare i panettoni finalisti dell’undicesima edizione del concorso "Panettone day", selezionati da una giuria di esperti composta dal presidente Gino Fabbri, Marco Pedron il pastry chef e direttore didattico dell'area pasticceria di Congusto Gourmet Institute, lo chef Carlo Cracco, Marta Boccanera, pastry chef premiata con Tre Torte nella guida Pasticceri&Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso, Adriano Del Mastro, uno dei maestri panificatori più interessanti d’Italia premiato con i Tre Pani dalla Guida del Gambero Rosso; oltre al vincitore della categoria tradizionale dell’edizione 2022, Giordano Berettini.

Per tutto il mese di ottobre, saranno in vendita 29 lievitati artigianali provenienti da tutta Italia, che variano dai tradizionali, glassati e non, ai creativi fruttati e al cioccolato, fino a quelli al cioccolato Gold e gli innovativi lievitati al cubo. Tra questi anche i panettoni vincitori dell'edizione 2023 di Panettone Day: il miglior panettone tradizionale di Domenico Napoleone, della pasticceria F.lli Napoleone di Rieti; la variante mela e cannella di Bartolo Carbè dell'Antico Forno Carbè di Siracusa, premiata come miglior panettone creativo dolce e selezionata anche per il premio speciale panettone per la prima colazione. Ci sono anche il miglior panettone al cioccolato Gold di Francesco Bertolini della pasticceria Casa del Dolce Bertolini & Figli a base di mela, cannella e cioccolato Gold. E quello di Santo Giarrusso della Pasticceria Pasubio di Catania, vincitore del premio speciale Lievitato al Cubo, proporrà una golosa variante al pistacchio di lievitato nell’inedita forma cubica.

Nello store tutti i giovedì ci saranno appuntamenti aperti al pubblico. Il 12 ottobre dalle 17:30 alle 20, serata in collaborazione con Callebaut, con assaggio dei panettoni al cioccolato Gold, per scoprire questa variante al caramello, sempre più utilizzata in pasticceria; giovedì 19 ottobre, dalle 17:30 alle 20:00, evento firmato Novacart per scoprire i lievitati al Cubo, realizzati con una forma cottura innovativa lanciata recentemente sul mercato dall’azienda; giovedì 26 ottobre, dalle 17:30 alle 20 aperitivo in compagnia del birrificio Vetra, che proporrà un abbinamento tra panettone e una birra realizzata esclusivamente per Panettone Day. Inoltre, venerdì 13 ottobre, per tutta la giornata, sarà possibile degustare e acquistare i marron glacés di Vitalfood, insieme a un panettone special edition.