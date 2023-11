Al teatro Manzoni Canzoni&risate per la ricerca con Alba Parietti e Roberto Rasia

MILANO- Canzoni & risate sul palco del teatro Manzoni, lunedì’ 13 novembre alle 20.30, in favore dell’associazione Centro Dino Ferrari creata dall’imprenditore del mitico cavallino rosso, Enzo Ferrari in memoria del figlio Dino.

Lo spettacolo presentato da Alba Parietti e Roberto Rasia, con direzione artistica di Titti Colonnello, vedrà sul palcoscenico Valentina Persia, Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Leslie Sackey e Rudy Smaila. Divertimento ricordandosi la fondamentale importanza della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle malattie. La ricerca ha necessità di continui contributi, lo spettacolo è una delle iniziative benefiche che l’associazione “Centro Dino Ferrari” ETS organizza durante l’anno.

Il sodalizio ha sede al dipartimento di scienze neurologiche dell’università degli studi di Milano Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda ospedale maggiore-policlinico per sostenere ed incrementare l’attività di raccolta fondi per promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle malattie neuromuscolari come la distrofie muscolari e neurodegenerative come morbo di Parkinson, demenza di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, atrofie muscolari spinali e cerebrovascolari come ictus ed emorragie cerebrali e di altre patologie neurologiche gravemente invalidanti che colpiscono dall’età pediatrica a quella adulta. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto per l’acquisto di un microscopio elettronico all’avanguardia che permetta di studiare le complesse strutture interne delle cellule, utilizzando un fascio di elettroni che le attraversa, ingrandendole fino a 100 mila volte.

Questa nuova apparecchiatura permetterà di analizzare i tessuti di piccoli e grandi pazienti affetti da gravi malattie genetiche, fornendo informazioni determinanti per la ricerca scientifica, così da riuscire in tempi sempre più rapidi a garantire una più accurata e precoce diagnosi. L'evento nasce grazie all’ospitalità del teatro Manzoni ed è stato organizzato con il supporto di Dompé famaceutici, Taroni, Coeclerici, Grand Hotel Et De Milan

per prenotazioni numero 02 55189006, messaggio whatsapp al 388 6254465, mail a eventi@centrodinoferrari.com