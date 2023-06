Milano Sushi Festival, la terza edizione: quando, dove e il programma

Milano, 11 giugno 2023 – Un cibo molto amato che vanta una lunga storia, il sushi nasce nell'antichità, duemila anni fa quando la coltivazione del riso giunse in Giappone. Molto consumato anche per le sue proprietà, ricco di proteine, vitamine, antiossidanti, omega- 3, il Washoku la cultura alimentare tradizionale dei giapponesi di matrice salutista, viene dichiarato patrimonio culturale Immateriale Unesco nel dicembre del 2013. La cucina nipponica sarà protagonista a Piazza Città della Lombardia dal 16 al 19 giugno (venerdi' 16 alle 18 a mezzanotte, mentre nel weekend dalle 11 a mezzanotte) con la terza edizione del Milano Sushi Festival.

Novità per l'edizione 2023, oltre a rolls, uramaki, nigiri e gunkan, sashimi e tempura, ci saranno anche alcuni degli street food tipici giapponesi come i gyoza, i ravioli ripieni di carne, pesce o verdure, ai takoyaki, le polpette fritte a base di polpo tipiche della cucina di Osaka cucinate al momento da Pop Dog, sino ai temaki, i coni di alga nori ripieni di riso, pesce e verdure, preparati live da Temakinho.

Milano Sushi Festival

La cucina principale sarà gestita dal team di Lin Sushi, un bancone attorno a cui sedersi e gustare una ricca e variegata proposta di cibo nipponico. Sunny, ristorante di cucina giapponese fusion, proporrà i classici della cucina nipponica, come futomaki, bao e mindon, rivisitati con creatività. Ci sarà anche pesce crudo in purezza grazie alla collaborazione con la pescheria Pedol e la pregiata carne di Wagyu selezionata da Jolanda De Colò e interpretata da abili sushimen in uramaki e nigiri che ne esalteranno il sapore e la marezzatura. E per i più golosi sarà presente Moko’s Matcha con i suoi famosissimi mochi, i tipici dolcetti giapponesi a base di riso, da accompagnare a una selezione di thè macha.

Ad accompagnare piatti e assaggi, una ricca proposta beverage da Asahi, la birra giapponese al Gin giapponese Roku, protagonista del cocktail bar a cura di Milord Milano, ma anche una selezione di champagne e vini al calice. Durante l’orario serale, intrattenimento musicale con dj set e sassofonista. Ingresso: ticket 15 euro include 10 euro in token per l’acquisto di piatti e bevande; il costo dei piatti va da 5 a 15 token (1 token = 1 euro)