Villa Arconati, la reggia di Bollate. Caccia ai (molti) tesori per famiglie

Apertura straordinaria a Pasquetta, una mostra di arte contemporanea di respiro internazionale dal titolo “Arte e natura, dentro e fuori“, aperta fino a ottobre. La 37esima edizione del Festival musicale che ogni anno porta nel giardino all’inglese artisti di fama internazionale in una straordinaria contaminazione e alternanza di generi musicali. Il progetto di rievocazioni storiche “Il filo della storia“ e una nuova stagione di visite guidate. O in solitaria grazie all’app “Arconati garden“, scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo, è possibile passeggiare sia nel giardino che nelle sale del palazzo, scegliendo quanto a lungo soffermarsi in ogni ambiente.

Nelle guide del XVIII secolo era definita “la piccola Versailles italiana“ per la sua grandiosità e ricchezza, e ancora oggi Villa Arconati di Castellazzo di Bollate è polo culturale d’eccellenza, a soli 10 chilometri da Milano. Situata nel cuore verde del Parco delle Groane, grazie agli interventi di restauro e conservazione degli ambienti, ma anche di rilancio da parte della fondazione Rancilio, ogni anno la villa richiama migliaia di visitatori. Quest’anno, la villa sarà aperta anche a Pasquetta con una caccia al tesoro speciale per le famiglie e altre proposte per scoprire i luoghi e vivere il giardino.

Per tutte le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni è in programma la “Caccia ai tesori del pavone“. Il pavone Argo accompagnerà le famiglie con i bambini alla scoperta delle meraviglie del giardino di Villa Arconati. Sarà un’esperienza immersiva e sensoriale a contatto con la natura e la storia del luogo. Appuntamento doppio alle 11.15 e alle 15, durata della visita 60 minuti circa (in caso di maltempo sarà sostituita dalla visita al palazzo “Un viaggio nel tempo“). L’attività è gratuita per i bambini da 6 a 10 anni, posti limitati, si consiglia la prenotazione online: www.villaarconati-far.it.

Bambini, ma non solo. Il giorno di Pasquetta è possibile trascorrere la giornata a Villa Arconati con visita libera dalle 11 alle 19. Oppure si può anche scegliere la visita guidata, accompagnati dalle appassionate guide volontarie che racconteranno storia e aneddoti di Villa Arconati nel corso di quattro secoli. Il percorso si snoda in parte nel giardino e nel palazzo, con un itinerario di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi, tra cui la gipsoteca, che un tempo conservava la collezione di sculture classiche degli Arconati, la biblioteca che conserva duemila volumi antichi, le scuderie che furono costruite partendo dallo studio del codice di Leonardo da Vinci della ‘scuderia ideale’. Oltre alla villa è possibile visitare anche il parco monumentale di 12 ettari, tra i pochissimi esempi di giardino all’italiana e alla francese conservati in tutta la Lombardia.