Arriva a Milano il segreto dei fusilli con le maestre del pastificio di Gragnano

di Roberta Rampini - MILANO - Le maestre fusillaie di Gragnano arrivano a Milano per raccontare l'antica arte dei fusilli lunghi lavorati a mano. L'appuntamento è dal 19 al 21 maggio da Eataly Milano Smeraldo, lo store di piazza XXV Aprile a Milano. Nell'ambito del mese in cui Eataly celebra la pasta artigianale e l'olio extra vergine d'oliva con show cooking, degustazioni ed eventi, le maestre fusillaie del pastificio Afeltra, sveleranno i segreti della pasta fresca e del formato più tipico e tradizionale della provincia napoletana, i fusilli.

"In oltre 400 anni di storia il metodo di creare i fusilli a mano non è mai stato modificato ed è stato tramandato attraverso le generazioni. Occorrono anni per imparare a creare a mano questa pasta - raccontano - Apparentemente sembra facile, un solo gesto rapido che consiste nell’attorcigliare intorno ad un fuso di acciaio il bucatino. Ma è determinante il movimento delle mani, la sua velocità e la sua forza. Se troppo forte procura l’otturazione del buco il quale è fondamentale per dare digeribilità alla pasta. Se troppo lento non crea l’avvitamento del bucatino intorno al fuso che è importante per dare una forma unica e irripetibile al fusillo".

Le artigiane prepareranno i fusilli a mano sotto gli occhi dei curiosi. Per l’occasione sarà possibile degustare i fusilli preparati al momento nei ristoranti di Eataly Milano Smeraldo. "Per celebrare pasta e olio Eataly ha implementato l’assortimento del mercato - commenta Andrea Cipolloni, Group Ceo Eataly - inserendo tante altre eccellenze selezionate da tutta Italia e ha coinvolto produttori artigianali che ogni giorno mostreranno come nascono paste fresche e condimenti. I nostri ristoranti ospiteranno grandissimi chef diventando un luogo in cui vivere esperienze uniche attraverso il mix di mercato, ristorazione e didattica".

Sempre all’insegna della pasta e del rito della condivisione della padella, che dai fornelli arriva direttamente al centro del tavolo, Eataly Milano Smeraldo ha inserito in menu la “gran padellata” da condividere tra i commensali per vivere quel mix perfetto di esperienza tra convivialità casalinga e alta qualità delle materie prime, unito alla possibilità di gustare le combinazioni più iconiche. La scelta include mezze maniche alla carbonara, amatriciana, trofie al pesto, tagliatelle al ragù, busiate alla Norma, spaghetti freschi di semola con frutti di mare e l’immancabile Spaghetto Eataly al pomodoro.