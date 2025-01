Le 14 gelaterie migliori della Lombardia secondo Gambero Rosso (7 sono a Milano)

Milano – La Lombardia si conferma una delle regioni italiane con la più alta concentrazione di gelaterie d’eccellenza, una vera terra promessa per gli amanti del gelato artigianale. La guida “Gelaterie d’Italia 2024” del Gambero Rosso, punto di riferimento per la valutazione della qualità, ha assegnato l’ambito riconoscimento dei “Tre Coni” a 14 gelaterie lombarde (con due new entry). Questi locali, grazie all’attenzione maniacale alla scelta delle materie prime, all’innovazione nella creazione dei gusti e al rispetto della tradizione, rappresentano l’eccellenza nel mondo del gelato. Ecco quali sono.

La Pasqualina, Almenno San Bartolomeo (Bergamo)

Un'istituzione del gelato artigianale, La Pasqualina è rinomata per l'attenzione ai dettagli e l'utilizzo di ingredienti freschi e naturali, che rendono ogni gusto un’esperienza unica.

Gelato Contadino, Bergamo

Questa gelateria porta avanti una filosofia legata alla tradizione e alla sostenibilità, utilizzando latte fresco e frutta provenienti da aziende agricole locali.

Il Dolce Sogno, Busto Arsizio

Guidata da Lucia Sapia, prima donna a vincere il titolo di "Campione del mondo" nel 2008, questa gelateria offre gusti raffinati e una qualità costante, frutto di passione e competenza.

Pavé, Milano

Parte del noto brand Pavé, questa gelateria si distingue per l'artigianalità e l'uso di ingredienti selezionati, offrendo sia gusti tradizionali che innovativi.

Artico, Milano

Situata nel cuore del quartiere Isola, Artico è rinomata per la sua vasta gamma di gusti, frutto di una continua ricerca di ingredienti di alta qualità e combinazioni innovative.

Terra Gelato, Milano

Nata nel 2018, Terra Gelato si è rapidamente affermata per la qualità dei suoi prodotti e l'ambiente moderno. Offre una vasta gamma di gusti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'origine delle materie prime.

Ciacco, Milano

Conosciuta per il suo approccio scientifico al gelato, Ciacco offre creazioni senza additivi, esaltando il sapore naturale delle materie prime selezionate con cura.

Gnomo Gelato, Milano

Celebre per il suo approccio innovativo e l'utilizzo di materie prime biologiche, Gnomo Gelato punta sulla sostenibilità e sulla qualità, offrendo gusti che soddisfano anche i palati più esigenti.

Crema, Milano

Un angolo di eccellenza nel cuore della città, Crema si distingue per la produzione di gelati dal sapore autentico, realizzati con pochi ingredienti di altissima qualità.

Chantilly, Moglia (Milano)

Questa gelateria si distingue per l'ampia varietà di gusti, frutto di una continua ricerca e sperimentazione, mantenendo sempre alta la qualità degli ingredienti utilizzati.

L’Albero dei Gelati, Monza

Conosciuta per il suo impegno nella sostenibilità, L'Albero dei Gelati utilizza ingredienti biologici e a chilometro zero, offrendo gusti che riflettono le stagioni e il territorio: ogni settimana qualche novità.

Sir Olivier, Novate Milanese

Questa gelateria è nota per le sue creazioni che uniscono tecniche tradizionali e moderne, con gusti che celebrano la stagionalità e i prodotti del territorio.

Pallini, Sereno

Conosciuta per la costante ricerca della perfezione, Pallini propone gelati che bilanciano sapientemente cremosità e gusto, valorizzando ingredienti di altissima qualità.

Mille, Verolanuova

Situata nel bresciano, Mille è celebre per l'approccio creativo alla gelateria, con gusti che spaziano dai classici senza tempo a combinazioni inedite e sorprendenti.